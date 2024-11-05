Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Ташкент из-за заболевшего россиянина

Самолет компании Uzbekistan Аirways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт вылета из-за заболевшего на борту россиянина. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейс HY101 вылетел из Ташкента по расписанию — в 06:47 по местному времени. Через некоторое время командир воздушного судна запросил возврат в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров — 57-летнему россиянину стало плохо.

«В 07:35 воздушное судно приземлилось в международном аэропорту города Ташкента, где пассажира ожидала карета медицинской помощи», — сообщили в авиакомпании.

Пассажиру оказали первую помощь и отправили в больницу в Ташкенте. Самолет должен вылететь из аэропорта в 09:30 по времени Ташкента и прибыть в Нью-Йорк в 12:30 по местному времени.

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове. Причиной послужило, предположительно, возгорание в багажном отсеке.