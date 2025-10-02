Летевший из Европы в США самолет вынужденно сел из-за туалетного коллапса

Самолет, летевший рейсом Париж — Вашингтон, прервал полет из-за проблем с туалетами. Об этом сообщил Business Insider .

Во время полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту вылета, так как в салоне не было достаточного количества работающих уборных.

Лайнер Boeing 767 развернулся, пролетел над морем между Шотландией и Ирландией, и сел во Франции. Время полета составило 2,5 часа.

Авиакомпания забронировала для пассажиров новые билеты на следующий рейс до США. В итоге тот же самый самолет из Парижа вылетел 25 часов спустя и сел в американской столице.

Ранее безбилетник зайцем долетел из Австрии в Китай, спрятавшись в туалете лайнера авиакомпании Hainan Airlines. Пассажир прошел все досмотры в Вене, смешался с группой туристов и проник на борт.

Австриец провел почти весь 11-часовой полет в туалете. В Шэньчжэне мужчину задержала и допросила полиция. После выяснения обстоятельств безбилетника депортировали обратно в Австрию.