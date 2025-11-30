Летевших в Россию граждан ЮАР арестовали за нарушение закона о военной помощи

В ЮАР задержали четверых мужчин, которые направлялись в Россию. Об этом сообщило элитное спецподразделение полиции Hawks на своей странице в социальной сети X.

Мужчин арестовали в пятницу, 28 ноября, в Международном аэропорту имени Тамбо, недалеко от Йоханнесбурга. Причиной ареста стало подозрение в нарушении закона «О регулировании иностранной военной помощи».

Он запрещает гражданам ЮАР оказывать военную помощь другим странам или участвовать в боевых действиях в иностранных войсках без разрешения правительства.

По информации Hawks, подозреваемые направлялись в Россию через ОАЭ. Их задержали в зоне посадки после сообщения полиции аэропорта о двух мужчинах, которые собирались лететь в Россию. Затем их доставили в отдел по борьбе с преступлениями против государства (CATS).

По предварительным данным следствия, гражданка ЮАР помогла им уехать в Россию. Еще один подозреваемый уже отправился туда из ЮАР. Подозреваемые предстанут перед судом в понедельник, 1 декабря.

Ранее румынские спецслужбы арестовали бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана в международном аэропорту Тимишоара имени Траяна Вуя. Его подозревают в государственной измене — систематической передаче секретных данных.