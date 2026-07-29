Лесные пожары в Канаде в 2026 году могут стать одними из крупнейших в истории

Климатолог Дэниелс: лесные пожары в Канаде в 2026 году могут побить рекорд

Лесные пожары в Канаде в 2026 году уже вышли за рамки обычных для страны показателей и могут оказаться в числе самых крупнейших за всю историю наблюдений. Такое мнение выразила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс в беседе с РИА «Новости» .

Пожары начались в Канаде в мае из-за сильной жары и сухих гроз. Сейчас пламя распространилось на территории более трех миллионов гектаров, десятки тысяч людей эвакуировали, а дымовая завеса ухудшила воздух не только в Канаде, но и в США.

«Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель», — заявила специалист.

Очень тяжелая обстановка сложилась в Онтарио — площадь выгоревшей территории превысила 728 тысяч гектаров. Это стало рекордом для провинции.