Лесные пожары в Джорджии и Флориде уничтожили более 50 домов

В американских штатах Джорджия и Флорида лесные пожары привели к уничтожению свыше 50 частных домов и стали причиной засухи, длящейся много месяцев. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Два самых масштабных пожара на юго-востоке страны охватили 85 километров территории. Из-за риска новых возгораний свои жилища уже покинули сотни человек.

Во Флориде сухой сезон продолжается уже полтора года. В Джорджии обстановка не менее тяжелая: с сентября недобор осадков составил почти 40 сантиметров. Лесная комиссия штата впервые за всю историю ввела тотальный запрет на любое использование огня.

Спасатели прокладывают противопожарные полосы, однако главную опасность представляет шквалистый ветер, который разносит искры на десятки метров. Из-за высохшей коры, листвы и заболоченных низин ситуация только ухудшается. Глава Джорджии ввел чрезвычайное положение более чем в половине округов штата.

При этом в декабре губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим ЧП из-за шторма в шести округах Калифорнии, включая Лос-Анджелес. В регионе дул сильный ветер и шли ливни.