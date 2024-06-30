Лесные пожары охватили три турецких провинции
TRT Haber: лесные пожары в Турции охватили Измир, Айдын и Чанаккале
В трех турецких провинциях разбушевались лесные пожары. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Первый пожар начался около деревни Караджадаг провинции Измир. Сообщения об огне появились в 13:00 (время совпадает с московским). Его начали тушить с воздуха. Оборонное ведомство Турции направило туда пять вертолетов, чтобы помочь огнеборцам. Жителей населенного пункта эвакуировали.
Еще один пожар случился рядом с курортным районом Чешме у деревни Гермиян. Также деревья горят у трассы Измир-Чешме.
Пожарные начали ликвидировать огонь в провинции Чанаккале. Пламя охватило сельскохозяйственную территорию около Эзине. Жителей двух деревень эвакуировали.
«Лесной пожар, начавшийся в Сельчукском районе Измира, под воздействием ветра разросся и распространился на лесную территорию Кушадасыского района Айдына», — отметили журналисты.
Ранее четыре мощных пожара разгорелись в лесах Бурятии. Как отметили представители регионального Агентства лесного хозяйства, огонь появился из-за сухих гроз.