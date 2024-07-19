Лесной пожар в Турции подобрался к населенным пунктам

A Haber: ветер пригнал лесной пожар в Измире к населенным пунктам

Фото: Freepik

Сильный лесной пожар вспыхнул в турецком Измире. Из-за сильного ветра огонь добрался до населенных пунктов, сообщил телеканал A Haber.

Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир произошли в четверг, 18 июля. Сейчас пожарные тушат очаги между районами Газиэмир и Буджа в Измире.

По данным телеканала, для борьбы с пожаром в районе Зафер привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств и 11 машин для подвоза воды.

С наступлением темноты в районе пожара задействовали два вертолета ночного видения. В ролике также указали, что поднимающееся на несколько метров пламя продолжает распространяться под воздействием ветра.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. На месте работали десятки огнеборцев и подразделения лесхоза.

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