Лесной пожар в испанской Авиле уничтожил 50 тысяч гектаров

Лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тысяч гектаров и стал крупнейшим в истории страны с начала ведения наблюдений. Об этом сообщил телеканал La Sexta .

Огонь в Бургоондо превысил по площади рекордный пожар августа 2025 года. Всего пожары в провинциях Мадрид, Авила и Толедо охватили около 77 тысяч гектаров.

Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что совет министров объявит пострадавшие территории зонами чрезвычайной ситуации. Это позволит задействовать дополнительные меры помощи.

С начала 2026 года в Испании зафиксировали 32 крупных пожара, уничтоживших около 153 тысяч гектаров — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Авиле, Мадриде и Толедо эвакуировали или призвали не покидать дома около 90 тысяч человек. Ранее в этих регионах объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба.

В 2026 году в Испании из-за пожаров эвакуировали 70 тысяч человек. Во Франции этот показатель достиг 197 тысяч жителей.