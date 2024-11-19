Лекцию жены Зеленского в Словении внезапно отменили

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Люблянский университет в столице Словении. Они осмотрела корпуса, но вопреки планам не стала читать лекцию, сообщило Словенское телеграфное агентство (STA) .

Супруга президента Украины наведалась в старейший университет Словении 19 ноября. Она ознакомилась с работой вуза, в том числе с оказанием помощи украинским студентам и преподавателям. На факультете социальных наук Зеленская планировала прочесть лекцию, но в последний момент не стала этого делать.

По информации агентства, проведение мероприятия отменила украинская сторона. Причина отмены неизвестна. Она могла быть связана с тем, что незадолго до поездки в университет Зеленская посетила Национальную университетскую библиотеку, где протестующий прокричал о победе России.

После июньской конференции в Берлине появились слухи о разладе в семье Зеленских. Жена президента ушла после общего фотографирования, не дождавшись супруга.