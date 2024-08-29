Рэпер Канье Уэст продал особняк-бомбоубежище в США за 21 млн долларов

Американский рэпер Канье Уэст избавился от разрушенного дома в американском городе Малибу. Особняк был продан за 21 миллион долларов (около 1,9 миллиарда рублей), сообщил TMZ.

Артист приобрел здание, архитектором которого стал лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо, в 2021 году. Тогда сделка обошлась музыканту в 57,3 миллиона долларов (более пяти миллиардов рублей).

Впоследствии певец решил сделать из поместья бомбоубежище. Он снял бетонную крышу, избавился от дверей, окон, электричества и сантехники. В 2023-м Уэст передумал владеть особняком и выставил его на продажу, добавил сайт «Мир 24».

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