Ледник Судного дня стал угрозой для шести стран

Daily Express: большой ледник Судного дня угрожает шести странам Антарктики
Большой «ледник Судного дня» Антарктики в настоящее время угрожает шести странам. Об этом сообщило издание Daily Express.
По информации источника, если ледник растает полностью, то уровень моря увеличится примерно на 0,6 метра.
«Последствия потери ледника могут спровоцировать обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три и более метра», — добавили журналисты.
Под прямой угрозой окажутся Мальдивы, Тувалу, Бангладеш, США, Нидерланды и Великобритания. Морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер добавил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса может разрушиться уже в 2026 году.
Ученые отмечали, что нарушение барьерной функции ледника приведет к началу воздействия океанских вод на Западно-Антарктический ледниковый щит. В результате Мировой океан прибавит в уровне на 3,4 метра.