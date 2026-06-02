Ледник Судного дня стал угрозой для шести стран

Большой «ледник Судного дня» Антарктики в настоящее время угрожает шести странам. Об этом сообщило издание Daily Express .

По информации источника, если ледник растает полностью, то уровень моря увеличится примерно на 0,6 метра.

«Последствия потери ледника могут спровоцировать обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три и более метра», — добавили журналисты.

Под прямой угрозой окажутся Мальдивы, Тувалу, Бангладеш, США, Нидерланды и Великобритания. Морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер добавил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса может разрушиться уже в 2026 году.

Ученые отмечали, что нарушение барьерной функции ледника приведет к началу воздействия океанских вод на Западно-Антарктический ледниковый щит. В результате Мировой океан прибавит в уровне на 3,4 метра.