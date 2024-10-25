«Ледяной занавес». Западные ученые предупредили о климатической катастрофе без России

NYT: запрет на сотрудничество с РФ лишил Запад данных о климате в Арктике

Западные ученые предупредили, что запрет на контакты с российскими учеными из-за санкций лишил мировую науку важнейших данных об Арктике и климатических изменениях. Об этом сообщило издание The New York Times .

По их словам, поток данных между западными и российскими учеными упал до минимума из-за санкций. Отсутствие контактов с Москвой лишило их возможности мониторить таяние льдов Арктики, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

Изучающий вечную мерзлоту итальянский ученый Алессандро Лонги заявил, что без России невозможно понять, как сейчас меняется Арктика. Его норвежский коллега Пол Асфольм рассказал о провале ряда проектов по изучению дикой природы региона.

«Теперь у нас „Ледяной занавес“», — иронично заметил он.

Ранее доктор физико-математических наук Александр Родин предупредил, что Россия, особенно русская Арктика, находится в зоне наиболее сильных климатических изменений.