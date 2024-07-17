Ученый Родин рассказал, что русская Арктика находится в зоне наиболее сильных климатических изменений

Доктор физико-математических наук, лектор Российского общества «Знание» Александр Родин в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что Россия, особенно русская Арктика, находится в зоне наиболее сильных климатических изменений.

Ранее эколог из Университета Мэриленда Мэтью Фицпатрик разработал карту, в которой говорится, что к 2080 году климат в Москве будет, как в Краснодаре.

Ученый отметил, что вместе с повышением средней температуры в арктических широтах будет повышаться и влажность. То есть экстремальный климат станет более умеренным.

«Что касается землетрясений, этот класс природных явлений определяется процессами в недрах Земли, которые никак не связаны с климатической системой», — добавил Родин.

Эксперт отметил, что другое дело паводки и наводнения — эти процессы, в отличие от землетрясений, предсказывать достаточно легко.