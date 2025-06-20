Лечили по лекциям из интернета. Семью лжестоматологов раскрыли в Чехии

В Чехии супруги и их сын нелегально открыли стоматологическую клинику у себя дома. От рук фальшивых врачей пострадали десятки людей, сообщило Associated Press.

По данным издания, 50-летняя медсестра, ее 44-летний муж и их 22-летний сын два года принимали пациентов в собственном доме без лицензии на оказание медицинских услуг. Сын удалял и лечил зубы, используя инструкции из интернета. Мать была его ассистенткой, а отец изготавливал протезы.

За несколько лет мошенники заработали четыре миллиона чешских крон (около 11 миллионов рублей). Поводом для расследования стало обращение одного из пациентов фальшивых врачей к настоящему стоматологу.

У мужчины возникли серьезные проблемы со здоровьем после оказанных в семейной стоматологии услуг. Все трое фигурантов дела признали свою вину по статье о незаконном предпринимательстве. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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