Лечение работает, но болезнь берет свое: как Байден борется с раком

Washington Post: Байден заметно ослаб во время борьбы с раком

Бывший американский лидер Джо Байден борется с метастатическим раком, за время лечения он заметно ослаб. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на близкие к политику источники.

«Лечение, по-видимому, работает, но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, спустя полтора года после ухода из Белого дома 83-летний экс-президент общается только с узким кругом семьи, старых друзей и прежних помощников. Приближенные охарактеризовали его жизнь как скованную заболеванием, все время Байдена посвящено терапии, семье и работе над сохранением наследия.

В октябре прошлого года бывший глава Белого дома впервые появился на публике с начала лечения от рака. Он выглядел уставшим, медленно двигался и опирался на помощницу.