Байден впервые появился на публике с начала лечения от рака
Бывший президент США Джо Байден впервые вышел на публику после начала курса лучевой терапии рака предстательной железы. Об этом сообщила газета New York Post.
Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн. Он является прихожанином этой церкви уже несколько десятилетий.
На мероприятии он выглядел уставшим, двигался медленно и опирался на помощницу. На его лице был виден большой шрам после недавней операции по удалению злокачественной опухоли кожи.
По завершении мессы Байден тихо поговорил с прихожанами на улице, а затем покинул церковь. Его супруга Джилл не присутствовала на службе.
Ранее Байден высоко оценил работу действующего лидера Дональда Трампа и его команды по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что Ближний Восток движется к миру и будущему, где палестинцы и израильтяне смогут жить в равных условиях и безопасности.