Байден впервые появился на публике с начала лечения от рака

Бывший президент США Джо Байден впервые вышел на публику после начала курса лучевой терапии рака предстательной железы. Об этом сообщила газета New York Post .

Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн. Он является прихожанином этой церкви уже несколько десятилетий.

На мероприятии он выглядел уставшим, двигался медленно и опирался на помощницу. На его лице был виден большой шрам после недавней операции по удалению злокачественной опухоли кожи.

По завершении мессы Байден тихо поговорил с прихожанами на улице, а затем покинул церковь. Его супруга Джилл не присутствовала на службе.

Ранее Байден высоко оценил работу действующего лидера Дональда Трампа и его команды по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что Ближний Восток движется к миру и будущему, где палестинцы и израильтяне смогут жить в равных условиях и безопасности.