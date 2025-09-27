Лавров жестко отказал журналисту в просьбе перейти на английский язык

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста из Великобритании перейти на английский язык отказался ее выполнить. Диалог произошел во время пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Представитель издания Sky News задал российскому министру вопрос и попросил его дать ответ по-английски. В ответ Лавров напомнил об официальных языках ООН, среди которых есть и русский.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем, что вы с уважением относитесь к нашему праву использовать этот язык», — отметил он.

Ранее стало известно, что на выступлении Лаврова присутствовали два младших дипломата украинской делегации. Также повышенный интерес к российскому министру наблюдался со стороны иностранных корреспондентов и операторов.