Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине
Лавров: Россия открыта к диалогу по устранению причин украинского кризиса
Россия по-прежнему готова к переговорам по устранению первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
«Ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.
Министр напомнил, что нынешнее руководство Украины пришло к власти путем госпереворота, а также назвал Украину единственной страной в мире, которая запретила у себя использование родного языка.
Лавров добавил, что НАТО продолжает экспансию к российским границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться на Восток ни на дюйм.
Ранее глава МИД России одним жестом описал встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Министр поднял вверх большой палец, когда проходил мимо представителей прессы.