Россия по-прежнему готова к переговорам по устранению первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

«Ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.

Министр напомнил, что нынешнее руководство Украины пришло к власти путем госпереворота, а также назвал Украину единственной страной в мире, которая запретила у себя использование родного языка.

Лавров добавил, что НАТО продолжает экспансию к российским границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться на Восток ни на дюйм.

Ранее глава МИД России одним жестом описал встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Министр поднял вверх большой палец, когда проходил мимо представителей прессы.