Лавров одним жестом описал встречу с Рубио в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров, покидая зал переговоров с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поднял вверх большой палец. Так он охарактеризовал итоги встречи, сообщил RT.

Лавров показал руку с поднятым большим пальцем, когда проходил мимо журналистов.

По данным российского МИД, в ходе встречи министр указал на готовность России координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.

Встреча политиков продолжалась более 50 минут за закрытыми дверями. По окончании в Госдепе заявили, что они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и призыв президента США Дональда Трампа к скорейшему урегулированию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что в первый день работы в Нью-Йорке у российского министра запланировано не менее 10 встреч.