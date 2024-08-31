Лавров осадил Зеленского после слов о целях атаки на Курскую область

Лавров исключил переговоры о территориях России после атак ВСУ в Курской области

Указавший в качестве целей атаки на Курскую область обмен военными и территориями украинский лидер Владимир Зеленский сильно ошибся. Об этом в интервью программе «Мосты на Восток» на RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что его удивило столь наивное заявление Зеленского, который проговорился об отправке войск в Курскую область для будущих обменов.

«Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин, напомнил он, в своем выступлении в МИД заявил, что переговоры о прекращении украинского кризиса возможны только исходя из сложившихся условий. Речь шла о включенных в Конституцию новых территориях и Крыме и окончательном отказе Украины от вступления в НАТО.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров на этих условиях, Лавров добавил, что сейчас такой возможности нет, потому что декрет Зеленского о запрете диалога с Россией все еще продолжает действовать.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что после атаки ВСУ на приграничные районы Курской области вопрос о дипломатическом урегулировании конфликта потерял актуальность.

Он подчеркнул, что в июне 2024 года Владимир Путин сделал первый шаг к началу обсуждения, но Украина с поддерживающими ее странами Запада эту инициативу проигнорировали.