Лавров заявил об интересе России в выполнении достигнутых на Аляске соглашений

Россия рассчитывает, что договоренности, которых достигли российская и американская сторона на Аляске, будут реализовываться. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Он добавил, что Россия считает важным возобновление переговоров на основе имеющихся российско-американских пониманий. Это намерение президент Владимир Путин подтвердил во время созвона с американским лидером Дональдом Трампом, уточнил Лавров.

«Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД также рассказал, что нельзя будет урегулировать конфликт на Украине в долгосрочной перспективе, если не устранить первопричины кризиса.

Лавров провел в Астане переговоры с казахстанским коллегой. Дипломаты обсудили ряд вопросов как в узком, так и в расширенном составах. Главной темой встречи стало укрепление отношений двух стран.