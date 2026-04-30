Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Астане с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Трансляцию ведет российское министерство .

Стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также Лаврова примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Основное внимание в ходе встреч будет уделено вопросам укрепления российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне», — сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне она также заявила, что Лавров во время визита в Нью-Дели на СМИД БРИКС встретится со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.