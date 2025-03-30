Почти весь европейский Запад поставили «под ружье» для того, чтобы «на своих штыках» продлить нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров .

«Как и в эпоху Адольфа Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами СС дивизии „Мертвая голова“ и так далее», — сказал он.

Глава МИД указал, что Европа использует традиционную позицию, суть которой в том, чтобы ослаблять конкурентов. И теперь инстинкты правящего западного класса наглядно проявились в конфликте, который они развязали руками киевского режима против России.

По словам Лаврова, европейские элиты запретят Украине соглашаться на перемирие с Россией в ближайшее время.