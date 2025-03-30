Лавров заявил о попытках Запада продлить режим Зеленского на Украине
Лавров: Европу поставили под ружье ради продления жизни режима Зеленского
Почти весь европейский Запад поставили «под ружье» для того, чтобы «на своих штыках» продлить нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Как и в эпоху Адольфа Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами СС дивизии „Мертвая голова“ и так далее», — сказал он.
Глава МИД указал, что Европа использует традиционную позицию, суть которой в том, чтобы ослаблять конкурентов. И теперь инстинкты правящего западного класса наглядно проявились в конфликте, который они развязали руками киевского режима против России.
По словам Лаврова, европейские элиты запретят Украине соглашаться на перемирие с Россией в ближайшее время.