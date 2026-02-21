Лавров заявил о полноформатном расследовании гибели туристов из КНР на Байкале

Российская сторона проводит полноформатное расследование ЧП, которое произошло с китайскими туристами на озере Байкал. О результатах незамедлительно сообщат Китаю, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат принес соболезнования китайскому коллеге Ван И в связи со смертью путешественников 20 февраля, а также родственникам погибших.

Лавров выразил надежду, что случившееся не скажется на позитивной динамике двусторонних туристических обменов.

Граждане Китая погибли из-за провала микроавтобуса УАЗ под лед у мыса Хобой. Водолазы достали тела 44-летнего водителя — местного жителя — и иностранцев.

За последние сутки на озере Байкал ушли под воду несколько автомобилей с путешественниками.