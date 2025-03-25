Лавров заявил о политической несостоятельности «мечтателей из ЕС»

Лавров: мечтатели из ЕС доказали свою политическую несостоятельность

Philipp von Ditfurth/dpa
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com

Желающие разместить две миротворческие миссии на Украине «мечтатели из ЕС» показывают полную политическую несостоятельность. Об этом Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут речь о неких коалициях, желающих после прекращения огня на Украине разместить в стране миротворческую миссию.

Глава ведомства добавил, что озвучивалось желание разместить на Украине даже две миссии: одну на границе с НАТО и Евросоюзом, а вторую — из стран Глобального Юга, с упоминанием Индонезии, Индии, Саудовской Аравии и даже Китая.

«Но эти мечтатели с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и США обсудили в Эр-Рияде безопасность судоходства в Черном море.

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