Лавров: мечтатели из ЕС доказали свою политическую несостоятельность

Желающие разместить две миротворческие миссии на Украине «мечтатели из ЕС» показывают полную политическую несостоятельность. Об этом Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут речь о неких коалициях, желающих после прекращения огня на Украине разместить в стране миротворческую миссию.

Глава ведомства добавил, что озвучивалось желание разместить на Украине даже две миссии: одну на границе с НАТО и Евросоюзом, а вторую — из стран Глобального Юга, с упоминанием Индонезии, Индии, Саудовской Аравии и даже Китая.

«Но эти мечтатели с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и США обсудили в Эр-Рияде безопасность судоходства в Черном море.