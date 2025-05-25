Лавров заявил, что российское, а не западное добро способно победить зло

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что добро в российском понимании способно победить зло. Его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

В ходе беседы с министром Зарубин заявил, что у Запада есть собственое представление о добре.

«У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас добро свое есть. И именно оно побеждает», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД отмечал, что дипломатия оживает в трудные времена, как и любая практическая наука. По его словам, представителям профессии нужно проявлять инициативу, больше анализировать и думать.

Президент России Владимир Путин 22 мая наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. На торжественной церемонии в Кремле министр заявил, что его награда послужит вдохновением для коллег-дипломатов. Глава МИД назвал это важным, так как на мировой арене, где продолжается борьба со злом, требования к специалистам существенно возросли.