Лавров заявил о невмешательстве России в дела НАТО
Лавров: НАТО не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела
Военный альянс НАТО в настоящее время находится не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела блока. Об этом на специальной сессии Анталийского дипломатического форума заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«НАТО находится не в лучшем состоянии, наверное, можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — подчеркнул он.
Лавров напомнил, что дипломаты из России не «бегают» по территории государств-членов альянса.
«Не обезьянничаем, не делаем, что Запад — и американцы давно начали, при Байдене продолжают и сейчас, и европейцы, когда ездят по соседним с нами странам», — заключил глава МИД.
Заместитель Лаврова Александр Грушко заявлял, что Североатлантический блок рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как вероятную зону противостояния с Россией и прорабатывает усиление присутствия на ключевых направлениях.