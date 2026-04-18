Лавров заявил о невмешательстве России в дела НАТО

Лавров: НАТО не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела

Военный альянс НАТО в настоящее время находится не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела блока. Об этом на специальной сессии Анталийского дипломатического форума заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«НАТО находится не в лучшем состоянии, наверное, можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что дипломаты из России не «бегают» по территории государств-членов альянса.

«Не обезьянничаем, не делаем, что Запад — и американцы давно начали, при Байдене продолжают и сейчас, и европейцы, когда ездят по соседним с нами странам», — заключил глава МИД.

Заместитель Лаврова Александр Грушко заявлял, что Североатлантический блок рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как вероятную зону противостояния с Россией и прорабатывает усиление присутствия на ключевых направлениях.