Лавров заявил о борьбе добра со злом на мировой арене

Лавров: на мировой арене идет борьба добра со злом

В настоящее время на мировой арене происходит борьба добра со злом. Об этом на церемонии вручения ордена Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что воспринимает решение главы государства о награждении как оценку работы коллектива по внешнеполитическому направлению.

«Нисколько не сомневаюсь, что вручение ордена вдохновит всех моих товарищей на активную работу с учетом возросших требований на международной арене, где, без преувеличения, идет борьба со злом», — сказал он.

В начале церемонии вручения госнаград президент России Владимир Путин отметил преданность Лаврова интересам России, а также его готовность твердо отстаивать их в любой обстановке.

Путин удостоил Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного указом от 21 марта — в день 75-летнего юбилея главы МИД.