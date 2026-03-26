Лавров заявил, что Россия не помогает Ирану разведданными

Россия не передает Ирану разведданные в ходе его противостояния с США и Израилем. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телекомпании France Télévisions .

Министр подчеркнул, что Москва действительно тесно взаимодействует с Тегераном и имеет соглашение по военно-технической линии. Однако слухи о предоставлении разведывательной информации не соответствуют действительности.

«Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на саму формулировку вопроса, который уже предполагал положительный ответ.

«Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: „Правда ли, что мы помогаем Ирану?“, а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: „До каких пределов дойдет эта поддержка?“» — отметил министр.

Лавров напомнил, что тему предполагаемой передачи разведданных Ирану ранее уже комментировали президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, сведения о расположении американских военных баз в странах Персидского залива не являются закрытыми.

«Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию противоречий в зоне Персидского залива и подтвердил эту позицию в телефонной беседе с министром иностранных дел Египта.