Лавров заявил, что Россия готова стать посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

Россия готова выступить посредником для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, если появится такая необходимость. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении Мусалией Мудавади, его процитировал ТАСС .

«Готовы, как не раз президент [России Владимир] Путин говорил, в этом политическом процессе сыграть посредническую роль, если эта роль будет востребована. Мы считаем, что у нас такие возможности есть», — сказал дипломат.

Ранее ведущий специалист аналитического центра «Аргумент» Кирилл Неткачев заявил, что сложившаяся обстановка на Ближнем Востоке усиливает заинтересованность Америки в сотрудничестве с Россией. По его словам, Штатам нужен надежный источник поставок, особенно при неопределенности сроков завершения ближневосточного кризиса.