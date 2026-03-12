Аналитик Неткачев рассказал, что США проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве с РФ

Нынешняя обстановка на Ближнем Востоке усиливает заинтересованность американской стороны в развитии сотрудничества с Россией. Об этом сообщил ведущий специалист аналитического центра «Аргумент» Кирилл Неткачев в беседе с радиостанцией Sputnik .

Эксперт подчеркнул, что США нуждаются в надежных источниках поставок, особенно в свете неопределенности сроков завершения ближневосточного конфликта и состояния ведущих производителей нефти после него.

«Им необходим надежный поставщик, неизвестно, когда и как вообще завершится конфликт на Ближнем Востоке», — отметил аналитик.

Кроме того, Неткачев обратил внимание на экономический аспект вопроса, напомнив, что уход американского бизнеса с российского рынка привел к значительным потерям.