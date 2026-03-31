Лавров заявил, что некоторые страны Запада потеряли берега
Некоторые государства сегодня «потеряли берега», провозглашая свои права на территории без веских оснований. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».
По словам главы ведомства, сейчас политологи, как за рубежом, так и в России, обращают внимание на «целую череду проявлений», указывающих на трудность и неодномерность нынешнего времени. Системы современного международного права подрываются самыми провокационными методами.
Он отметил, что с каждым днем сокращается число ограничителей, которые долгие годы гарантировали пусть и относительную, но все же устойчивость международной обстановки.
«Если говорить по-простому: некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», — сказал Лавров.
Также глава МИД России заявил, что борьба за ведущие позиции в мире сейчас ведется не на жизнь, а на смерть.