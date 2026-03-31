Борьба не на жизнь, а на смерть: Лавров емко описал ситуацию в мире

Лавров: весь мир находится в самом разгаре перестройки порядка

Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам, его слова привело РИА «Новости» .

«Можно сказать, что мы находимся в самом разгаре перестройки мирового порядка», — добавил он.

Лавров добавил, что некоторые страны в последнее время «потеряли берега» — в частности, провозглашая права на те или иные чужие территории.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции, заявил о разрушении миропорядка, основанного на правилах. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно НАТО при деятельной поддержке той же Германии его и сломала.