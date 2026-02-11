Лавров: гарантии безопасности, о которых говорит Украина, создали против России

Предлагаемые европейскими странами и Украиной гарантии безопасности создавали не вместе с Россией и направлены против нее. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» .

«Сейчас, когда они говорят о гарантиях безопасности, то имеют в виду гарантии безопасности не с участием России, а против России», — сказал он.

Министр напомнил, что украинские власти отказались признавать что-то де-юре, но де-факто готовы остановиться с условием получения от Европы твердых, ратифицированных их парламентами гарантий безопасности и размещения войск.

Например, газета Financial Times писала, что данные гарантии предполагают «автоматическое начало войны против Российской Федерации» со стороны всех сил НАТО, размещенных на Украине, при прямой поддержке США.

Триггером для начала военного противостояния может стать любое ЧП, которое сочтут неприемлемым, считает глава МИД.

«А насчет способности Зеленского и его клоунов создавать провокации даже и говорить не имеет смысла», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что США не предоставит гарантий безопасности для европейских солдат, подготовленных к размещению на Украине. Американские власти прислушались к аргументам России.