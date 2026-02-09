Власти США не дадут гарантии безопасности для подготовленных к размещению на Украине европейских войск. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил, что еще недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хором рапортовали, что готовы к развертыванию экспедиционных войск на Украине при военной поддержке США.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это. Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что европейские страны зря рассчитывают на американские гарантии безопасности как для себя, так и для пронацистского украинского режима, потому что Соединенные Штаты прислушались к аргументам России и готовят жесткий отказ.

На минувшей неделе газета The Financial Times сообщила об утверждении Украиной, США и ЕС плана по пресечению нарушений режима прекращения огня. Он предусматривает совместный военный ответ ВСУ и армий западных союзников, включая американскую.