Лавров заявил, что договоренности Анкориджа могли бы остановить бои на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле передал ему подборку высказываний американского президента Дональда Трампа о саммите на Аляске 2025 года, посвященном урегулированию конфликта на Украине. Его процитировало РИА «Новости» .

«Я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске», — сказал он.

По словам дипломата, глава Белого дома говорил, что практически все согласовали, остался буквально один вопрос, однако основа уже готова.

«Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия», — объяснил Лавров.

Он отметил, что в договоренностях Анкориджа есть много аспектов, касающихся политической составляющей.

Ранее представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за сутки.