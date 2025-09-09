Лавров встретится с Додиком в Москве

В Москве во вторник состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщили на сайте российского дипведомства.

Это второй визит Додика в столицу за 2025 год. В мае он участвовал в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В МИД отметили, что стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства двух стран, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, а также положение дел на Западных Балканах.

Одним из главных вопросов обсуждения станет обострение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению с Западом разорванных им же отношений. По его словам, сближение с европейскими державами нужно выстраивать, не забывая о рисках, заложенных в некоторых сферах сотрудничества.