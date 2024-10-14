Лавров встретился в Москве с посланником папы римского

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине со специальным посланником папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Встреча дипломатов прошла 14 октября в Москве. Темой переговоров стали взаимодействие в гуманитарной сфере, а также вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», — отметили в пресс-службе.

Ранее папа римский во время проповеди призвал урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и остановить бои в Ливане и секторе Газа. Он напомнил, что обострение ситуации «повергает в страдания» жителей региона. Понтифик также указал на возможность дальнейшей эскалации конфликта и обратился к мировому сообществу с просьбой не допустить этого.