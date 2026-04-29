Лавров во время визита в Нью-Дели встретится с индийским коллегой Джайшанкаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Нью-Дели на СМИД БРИКС встретится со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В рамках пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Нью-Дели для участия в СМИД БРИКС планируется также его полноформатный двусторонний визит, включая переговоры с министром иностранных дел Индии», — сказала она.

По словам Захаровой, на встрече обсудят комплекс двустороннего взаимодействия, включая график будущих контактов на высшем, высоком и рабочем уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен лично принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Индии. Мероприятие запланировано на 12–13 сентября в Нью-Дели.