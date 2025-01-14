Лавров в рассуждениях о НАТО стукнул ручкой по микрофону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО. Внимание на это обратило РИА «Новости» .

«Евросоюз создавали для европейцев. Однако недавно сообщество подписало с НАТО военное соглашение, по которому ЕС, если, не дай бог, война, будет делать все, что ему скажут в НАТО», — сказал Лавров и задел микрофон ручкой.

Глава МИД также пошутил про созвучность слова «фактчекинг» с ругательством на английском языке, говоря про создание международной фактчекинговой ассоциации.

Лавров ранее заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым главой Белого дома, открыто и честно признавшим ложь НАТО о нерасширении на восток. Министр напомнил, что Трамп заявил о втягивании Украины в альянс вопреки всем прежним договоренностям.