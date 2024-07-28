Лавров усомнился в возможности полностью уничтожить ХАМАС

Лавров назвал невозможной идею Нетаньяху о полной ликвидации ХАМАС

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Израильская армия не сможет полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС, как того хочет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировал ТАСС.

Он признался, что пока не видит перспектив завершения конфликта между Израилем и ХАМАС. Глава МИД напомнил, что Нетаньяху пообещал не останавливаться до тех пор, пока не уничтожит организацию, однако она обладает большими возможностями и поддержкой со стороны мусульманского мира.

«На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача», — высказался Лавров об идее полного уничтожения ХАМАС.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обратилась к Нетаньяху с просьбой как можно скорее договориться с палестинским движением о прекращении огня в секторе Газа, сообщил сайт kp.ru. Она выразила обеспокоенность из-за «тяжелых гуманитарных условий» и большого числа жертв ударов ЦАХАЛ в анклаве.

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