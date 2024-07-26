Харрис призвала Нетаньяху скорее заключить сделку с ХАМАС

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС. Слова политика привел ТАСС.

Харрис отметила, что провела с Нетаньяху конструктивную беседу и выразила обеспокоенность большим количеством жертв среди мирного населения анклава. Речь шла в том числе о прекращении огня в секторе Газа.

«Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями», — добавила вице-президент США.

Она поддержала проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, предложенный ранее американским лидером Джо Байденом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал многолетнюю политику США на Ближнем Востоке причиной эскалации в регионе. Решения американцев привели к гибели почти 40 тысяч мирных жителей.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте