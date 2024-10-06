Грузия отказалась признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Партия «Грузинская мечта» опровергла слухи о признании Абхазии и Южной Осетии

Распространившиеся слухи о том, что партия «Грузинская мечта» готова признать независимость Осетии и Южной Абхазии — это провокация перед предстоящими парламентскими выборами в республике. Об этом на своей странице в Facebook* написал исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что подобные слухи распространяет оппозиция, которая рвется к власти в парламенте.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается. В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию», — написал Мдинарадзе.

Он добавил, что «Грузинская мечта» никогда не ставила под сомнение вопрос целостности страны, которую партия готова вернуть через мир, развитие, примирение и взаимное прощение.

В середине сентября председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что после окончания парламентских выборов власти Грузии принесут извинения народу Южной Осетии за развязанные боевые действия против республики в 2008 году.

Вину политик возложил на находящихся в то время у власти участников «Национального движения» и занимавшего пост президента страны Михаила Саакашвили.

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