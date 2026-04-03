Лавров сравнил западные страны с персонажем Островского

Страны Запада испытывают кризис и ведут себя по принципу Карандышева из «Бесприданницы» Александра Островского. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым в Москве, его слова привел ТАСС .

«И наши западные коллеги считают, что раз у них кризис, то, значит, этот кризис надо навязать незападным объединениям — по принципу <… > „Не доставайся же ты никому!“» — добавил он.

Накануне директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владислав Масленников заявил, что разногласия внутри НАТО — между США с одной стороны и европейскими странами с другой — становятся все более серьезными, и речь может идти о расколе. Президент Дональд Трамп активно критикует европейских партнеров и говорил, что разочаровался в альянсе.