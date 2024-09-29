Лавров обвинил Зеленского в хамстве при оценке мирного плана Китая

Президент Украины Владимир Зеленский по-хамски отреагировал на мирную инициативу, предложенную Бразилией и Китаем. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН. Его процитировало РБК.

Он привел слова Зеленского о мирном плане стран по урегулированию украинского конфликта.

«Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, ради Нобелевской премии мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», — напомнил Лавров.

Министр счел, что подобные комментарии со стороны украинского президента являются хамством. Также Лаврова удивило присутствие на встрече по Украине, созванной с Китаем и Бразилией на полях Генассамблеи, представителей Франции и Швейцарии.

Также Лавров отметил, что с каждым новым срывом переговоров с Россией по конфликту Украина становится все меньше. Он указал на отказ действующего киевского режима от выполнения Минских соглашений.