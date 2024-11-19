Макрон разыскал Лаврова на саммите G20, чтобы пожать ему руку

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20, который проходит в Бразилии в эти дни. О таком приветствии французского лидера и российского министра сообщил Bloomberg .

При этом агентство обратило внимание, что Макрон разыскал Лаврова на полях саммита, а при встрече они пожали руки.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Днем ранее лидеры государств — участников «Большой двадцатки» приняли итоговую декларацию.

В документе, в частности, указали, что представители стран встретились, чтобы дать ответ на главные глобальные вызовы и кризисы, а также для продвижения сильного, устойчивого и сбалансированного роста.