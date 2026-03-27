Молчание стран Запада по поводу положения русскоязычных жителей Украины и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) говорит о стремлении ЕС и НАТО сохранить нынешнюю власть в Киеве и подготовить новую войну против России. Об этом в интервью France Télévisions заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва считает особенно важными вопросы, связанные с положением русского языка и УПЦ на Украине. В этой ситуации не стоит ждать шагов от Киева, а Евросоюз и НАТО должны потребовать от украинских властей вернуть в Конституцию положения о правах всех национальных меньшинств, прежде всего русского меньшинства и русскоязычных жителей страны, включая языковые и религиозные права.

«Ситуация, когда Запад и Франция, славящиеся своими демократическими традициями, абсолютно молчат на эту тему, наводит на мысль о том, что желание ЕС и НАТО — сохранить нацистский режим в Киеве и готовить очередную войну против Российской Федерации», — заявил Лавров.

Ранее в ходе интервью министр иностранных дел России предложил французскому журналисту самому сделать вывод о том, является ли Франция противником России и напомнил, что между Москвой и Парижем длительное время действовало соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было фактически разрушено решениями ЕС.