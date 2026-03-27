Лавров предложил журналисту самому ответить, противостоит ли Франция России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил французскому журналисту самому сделать вывод о том, является ли Франция противником России. Об этом он сказал в интервью телеканалу France TV .

По словам главы МИД, если вторая сторона призывает нанести России стратегическое поражение, то характер таких отношений очевиден.

«Если кто-то грозит нам „стратегическим поражением“, — это кто: партнер, противник? Вы это сами определите. Думаю, что для того, чтобы понять, о чем идет речь, достаточно фактов, которые за последние четыре года были в изобилии предъявлены в информационном пространстве», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что между Москвой и Парижем длительное время действовало соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было основой отношений. Россия и Франция развивали сотрудничество сразу по нескольким направлениям: в экономике, культуре и сфере безопасности.

Кроме того, у стран существовал межотраслевой диалог, а встречи на уровне министров иностранных дел и глав государств проходили дважды в год. По оценке Лаврова, вся эта система контактов была фактически разрушена решением ЕС.

«Все это в одночасье было „обрублено“ Европейским союзом, а Россия объявлена страной, которой нужно нанести „стратегическое поражение“», — подчеркнул министр.

В начале февраля глава МИД заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона выйти на связь с российским лидером Владимиром Путиным выглядят как жалкая дипломатия. При этом он отметил, что президент России всегда готов взять трубку и выслушать серьезные предложения, которые не останутся без ответа.