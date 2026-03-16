Лавров: США до сих пор не дали внятных разъяснений по ядерным испытаниям

Соединенные Штаты до сих пор не разъяснили указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что все больше государств начинают считать ядерное оружие гарантией защиты. Такие тенденции несут серьезные риски, уточнил дипломат.

По его словам, судьба режима нераспространения ЯО вызывает опасения в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.

«В этом году дискуссии пройдут на фоне острых военно-политических кризисов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива», — подчеркнул министр.

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев раскритиковал Запад за безответственное отношение к теме распространения ядерного оружия. По его мнению, действия США и европейских стран создают угрозы для стран всего мира. Дипломат уточнил, что нельзя подходить к решению этой проблемы конъюнктурно.