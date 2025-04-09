Лавров сравнил страны Европы с крысами

Лавров: Европа ополчилась и в очередной раз окрысилась на Россию

Европа вновь «окрысилась» на Россию. Такая тактика всегда применялась, когда начинались крупные мировые конфликты, заявил в беседе с ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы наблюдаем сейчас очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица хочется сказать „окрысилась“ на нашу страну», — сказал он.

Он напомнил, что до победы в Великой Отечественной войне все мировые трагедии начинались с агрессивных действий со стороны западных политиков. Потом Европа ослабила свои позиции и в качестве основного инициатора конфликтов стали выступать США как «так называемый лидер свободного мира».

Лавров напомнил, что во время Второй мировой войны практически все государства Европы участвовали в боях на стороне фашистов. В числе таких стран была и Франция.

Ранее ФРГ запретила российским представителям принимать участие в мероприятиях к 80-летию Победы. В МИД Германии такое решение объяснили тем, Россия якобы может использовать памятные даты в политических целях.